Интересное 16 июня 2023, 04:56 Сексологи рассказали, сколько должен длиться секс у женщин Daily Star: женщинам требуется до 17 минут секса для достижения оргазма Freepik

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Женщине нужно примерно 20 минут для возбуждения и 14-17 минут для достижения оргазма. Такое мнение выразили сексологи в беседе с изданием Daily Star.

Результат исследования, размещенного в Journal of Sexual Medicine, показало среднюю длительность полового акта в районе 5,4 минуты. Однако итоги другого эксперимента не соответствуют этому. Как рассказали эксперты, женщинам требуется в районе 20 минут для возбуждения, а для секса с мужчиной должно пройти около 14-17 минут, чтобы партнерша достигла оргазма.

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Ученые предложили парам разделить временные рамки на разные категории — «адекватные»; «желательные» «слишком короткие» и «слишком длинные». Большая часть участников определили вагинальный секс длительностью от одной до двух минут, как «слишком короткий». Однако интимная близость длинною в 10-30 минут показалась многим испытуемым «слишком долгой». Прелюдия от трех до семи минут посчитали «адекватными», а 7-13 — «желательными».

Ранее сексолог объяснил, что такое сквирт и как его достичь. По его словам, для этого следует массировать точку G.