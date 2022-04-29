Сексолог Терещенко объяснила, почему пьяные мужчины изменяют

Чаще всего мужчины совершают измены именно в нетрезвом состоянии. Сексолог, психотерапевт и невролог Наталья Терещенко пояснила, из-за чего это происходит. Подробности передали Nation News.

Медитк пояснила, что за чувство привязанности в мужском организме отвечают два гормона — окситоцин и вазопрессин. При этом при употреблении алкоголя выработка последнего значительно снижается.

«Алкоголь может способствовать измене не только потому, что растормаживает вообще, но и потому, что вазопрессин становится не способен оберегать привязанность», — объяснила Терещенко.

При этом на женщин алкоголь не оказывает подобный эффект, так как чувство привязанности в их организме создает только окситоцин.