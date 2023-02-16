Интересное 16 февраля 2023, 18:03 Сексолог Шаховская–Книна рассказала, почему некоторые женщины не могут быть счастливыми Сексолог Шаховская–Книна заявила, что женщины не могут быть счастливыми из-за воспитания

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Некоторые женщины постоянно запрещают себе испытывать счастье. Юнгианский аналитик, сексолог, специалист межличностных коммуникаций Полина Шаховская–Книна рассказала, в чем может скрываться причина такого явления. Об этом сообщило РИА ФАН.

По словам специалиста, многим женщинам с ранних лет внушают, что хорошее отношение необходимо заслуживать. Продолжая жить по такому сценарию, они откладывают свое счастье и слишком много думают о чужом.

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«Наверняка вы встречали таких женщин — работящих, заботливых, прилежных… И очень уставших. У них просто уже нет сил быть счастливыми — лучше признать, что „просто не достойна счастья“, чтобы все отстали», — пояснила специалист.

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