Сексолог рассказал, как побороть беспочвенную ревность

Иногда люди, находящиеся в отношениях, могут столкнуться с возникновением необоснованной ревности. Сексолог, психолог Александра Миллер рассказала, как побороть столь неприятное чувство. Об этом сообщило РИА ФАН.

Из-за ревности у пары может возникнуть множество проблем. Порой ревность даже приводит к расставанию. Врач объяснила, что возникновение этого чувства свидетельствует о проблемах с самооценкой.

«Если вы неуверенно себя чувствуете, хотите изменить имидж или чувствуете себя не сексуальной, то начните просто изменять то, что вы давно хотели. Мы не имеем власти, по сути, ни над кем, а женщина, которая ревнует, придирается, становится отталкивающей, неинтересной, раздражающей. От таких женщин мужчины избавляются», — рассказала Миллер.

Специалист отметила, что люди с низкой самооценкой будут максимально держаться за своего партнера и терпеть даже неуважительное отношение. Некоторые же, напротив, «давят» своего партнера ревностью и излишней заботой.

Специалист отметила, что важно следить за своих психологическим состоянием, уделять больше времени себе и ходить на терапию.

«Доверие — это самый великий дар, который вы можете дать своему мужчине. Просто чувствуйте отношение к вам. Истинную любовь не доказывают, она проявляется в поступках, отношении», — отметила врач.