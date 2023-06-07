Интересное 07 июня 2023, 01:40 Сексолог рассказал, что такое сквирт и как его достичь Сексолог Богданов: для достижения сквирта нужно массировать зону G Unsplash

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Сквирт за последние годы стал одной из самых горячих интимных тем. Но, несмотря на всю популярность, многие так и не знают, что это такое. Сексолог Владимир Богданов в разговоре с Life объяснил, что же такое сквирт и как к нему прийти.

Сквирт, как объяснил Богданов, представляет собой выделение жидкости во время сексуальной стимуляции. У тех, кто владеет техникой, сквирт может происходить одновременно с оргазмом.

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«По сути, сквирт — это мочеиспускание, но не привычной нам переработанной мочи, а первичной мочи без цвета и запаха с выделениями из желез Скина», — объяснил сексолог.

Для достижения сквирта нужно массировать зону G на передней стенке влагалища, пояснил Богданов. Основное движение выполняется одновременно средним и безымянным пальцами. Зону G нужно сначала разогреть «манящими» движениями пальцев от дальней точки в сторону преддверия влагалища. К пульсирующим и бьющим движениям по зоне G можно переходить после того, как женщина достигнет достаточного возбуждения.

«Когда женщина почувствует желание, похожее на позыв к мочеиспусканию, она не должна его сдерживать, а наоборот, помочь партнеру, чуть сдавив мышцы для выхода жидкости», — сказал сексолог.

В достижении сквирта важной составляющей является правильная техника ласк. Сам по себе сквирт Богданов назвал интересным сексуальным опытом. С его помощью можно разнообразить интимную жизнь, а также еще больше сблизится с партнером.

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