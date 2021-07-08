Сексолог объяснил, почему люди изменяют

Отношения между мужчинами и женщинами, а также измены в отношениях — вечная тема. Сексолог Татьяна Гринева рассказала, в чем секрет крепких отношений и почему люди идут на измену. Об этом написал РИА ФАН.

Специалист отметила, что секс для большинства людей не является главной составляющей отношений. Вступая в отношения, люди ищут близости, поддержки, хотят, чтобы их выслушивали и не осуждали. И главное, что сделает отношения крепкими — это доверие между партнерами и способность обсуждать друг с другом свои проблемы.

«Отношения устойчивые, если есть доверие. Эмоции, близость, за ними люди и приходят. Не за сексом — это как дополнение, это одна из важных составляющих, но не единственная», — уверена Гринева.

Если же доверия в отношениях не хватает, это может привести к изменам. Причем изменяют, вопреки распространенному стереотипу, не только мужчины, но и женщины. Как правило они идут на это от обиды, либо чтобы найти духовную близость, которой не хватает в своих отношениях. Не стоит думать, что кто-то будет изменять, просто, потому что партнер разонравился — в большинстве случаев это не так, уверена специалист.

«Если вы думаете, что из-за внешних изменений случились измены, — это худшие мифы. Что касается измены — это про отношения. Это может предъявляться в качестве аргумента, но это верхушка айсберга, копайте глубже. Если он вес набрал, я не могу захотеть другого, потому что нас связывают эмоциональные вещи», — подчеркнула она.