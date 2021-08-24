Сексолог назвал специи, повышающие либидо

Природные афродизиаки — это не миф, а реальность. Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в разговоре с радио Sputnik рассказал, какие специи и пряности помогут повысить мужское и женское либидо.

«Многие приправы способствуют расцвету сексуальных желаний. Например, в женской сексологии используется так называемый пажитник, он положительно влияет на женскую сексуальность, снижает раздражительность, повышает либидо, уровень эстрадиола — основного женского гормона. Что касается мужской сексологии, то это, как правило, различные острые приправы: чили, карри», — рассказал специалист.

Не стоит надеяться, что специи сотворят чудо и увеличат сексуальные возможности в несколько раз. Они могут придать «перчинку» отношениям, но следить за сексуальным здоровьем все равно необходимо — и одними афродизиаками тут не обойтись.

«Для поддержания сексуального здоровья необходимо учитывать множество факторов, „ухаживать“ за отношениями, выделять время на любовные игрища. Приправы — дополнительный, красивый фактор, нельзя ставить его на первое место. Основное — это все-таки здоровый образ жизни, отсутствие вредных привычек, нормализация режима труда и отдыха, навыки „ухода“ за своими отношениями», — подчеркнул сексолог.