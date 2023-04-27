Интересное 27 апреля 2023, 16:53 Сексолог Кульгавчук заявил, что женщине комфортно в отношениях без завышенных требований

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Наиболее комфортными для женщины являются те отношения, в которых мужчине не предъявляется к ней завышенных требований. Таким мнением поделился сексолог Евгений Кульгавчук. Об этом сообщил Пятый канал.

По словам специалиста, некоторые мужчины не требуют от своей избранницы всегда быть на высоте в вопросах внешности. Обычно такое происходит после неудачного опыта в отношениях с яркой женщиной, написало Ura.ru.

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«Женщине может быть весьма приятно находиться в отношениях с мужчиной, который ранее имел горький опыт с яркой женщиной, так как теперь ей не нужно все время „соответствовать“, жить в страхе от появления лишнего веса или морщин», — отметил Кульгавчук.