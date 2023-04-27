Интересное 27 апреля 2023, 11:53 Сексолог Кульгавчук: многие российские знаменитости испытывают проблемы с доверием

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Многие звезды отечественного шоу-бизнеса испытывают проблемы с доверием, чаще всего они обращаются к специалистам именно с таким запросом. Об этом сообщил сексолог Евгений Кульгавчук Пятому каналу.

По словам эксперта, все люди хотят, чтобы их уважали и любили не за деньги и славу, а за личностные особенности. Из-за проблем с доверием как обычные семейные пары, так и звездные, не могут построить крепкий и счастливый союз.

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По данным Nation News, искусство любви заключается в постоянном развитии отношений и работой над ними.