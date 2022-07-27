Сексолог Котенева рассказала, стоит ли возобновлять отношения с бывшими

Американские артисты Дженнифер Лопес и Бен Аффлек накануне тайно сыграли свадьбу, несмотря на расставание, которое произошло 18 лет назад. Сексолог, психолог Анна Котенева рассказала, стоит ли возобновлять отношения с бывшими возлюбленными. Об этом сообщил «ФедералПресс».

«Нельзя войти в одну воду дважды. Однако человеческие отношения — это море разных эмоций, переживаний, волнений, пониманий и непониманий», — отметила специалист.

Она пояснила, что каждый случай является индивидуальным. Во время принятия такого решения важно ориентироваться на собственные чувства, а также осознавать, хотите ли вы быть с человеком снова вместе.

Сексолог пояснила, что обычно причиной расставания является конфликт. Порой даже после извинений у человека остается рана, которая никогда не заживет полностью. Вступая в отношения во второй раз, необходимо понимать, что вы не сможете переделать человека, изменив его характер. Важно принимать партнера со всеми его преимуществами и недостатками.

«Конечно, достаточно много таких пар, где кто-то кого-то „подминает“ в силу своего характера, воспитания, но мы же говорим о гармоничных отношениях, а это к гармонии не относится», — сказала Анна Котенева.