19 апреля 2023, 14:06
Сексолог Иванова связала частые измены с отсутствием эмоциональной связи в паре
Большинство семей распадается из-за частых измен, это связано с отсутствием эмоциональной связи в паре. Об этом сообщила сексолог Екатерина Иванова в беседе с «ФедералПресс».
По словам специалиста, все отношения строятся именно на эмоциональном контакте. Если подобная связь между партнерами отсутствует, то люди начинают чувствовать себя одиноко и небезопасно, из-за чего ищут утешения на стороне.
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Иванова также отметила, что научиться распознавать свои истинные чувство можно благодаря психотерапии.
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