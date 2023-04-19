Интересное 19 апреля 2023, 14:06 Сексолог Иванова связала частые измены с отсутствием эмоциональной связи в паре

Читать 360tv в

Большинство семей распадается из-за частых измен, это связано с отсутствием эмоциональной связи в паре. Об этом сообщила сексолог Екатерина Иванова в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, все отношения строятся именно на эмоциональном контакте. Если подобная связь между партнерами отсутствует, то люди начинают чувствовать себя одиноко и небезопасно, из-за чего ищут утешения на стороне.

Реклама

Иванова также отметила, что научиться распознавать свои истинные чувство можно благодаря психотерапии.