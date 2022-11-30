Интересное 30 ноября 2022, 18:33 Сексолог Хеммингс рассказала, как построить прочные отношения Сексолог Хеммингс заявила, что на прочность отношений влияет качество интимной близости

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Прочность отношений напрямую зависит от качества половой жизни. Таким мнением поделилась эксперт в сфере отношений, а также психолог и сексолог Джо Хеммингс. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на издание The Sun.

Специалист пояснила, что, вопреки распространенному стереотипу, секс в отношениях не обязательно должен быть часто. Количество половых актов говорит только об уровне влечения.

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Гораздо важнее то, насколько оба партнера удовлетворены интимной жизнью, написали «Дни.ру».

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«Зачастую важнее всего качество, а не количество», — рассказала Хеммингс.