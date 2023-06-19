Интересное 19 июня 2023, 04:56 Секс-эксперты рассказали, как довести женщину до оргазма Ученые перечислили пять вещей, которые сильнее всего возбуждают женщин Freepik

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Оргазм у женщины как явление не дает покоя мужчинам и особенно тем, кто имеет ученую степень. Секс-эксперты провели исследование и попытались классифицировать и систематизировать женские оргазмы. Материал опубликовали в «Журнале сексуальной и семейной терапии».

В исследовании участвовали 1055 гетеросексуальных женщин в возрасте от 18 до 94 лет. Они отвечали на вопросы о сексуальном поведении и возбуждении.

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Главное открытие, сделанное исследователями, — вагинальный секс как способ получить оргазм очень переоценен. Только 18,4% женщин заявили, что для получения полного удовлетворения им не требуется дополнительная стимуляция. По данным ученых, 36% опрошенных испытывают оргазм исключительно от воздействия на клитор. Еще 42% участниц эксперимента отметили, что получают удовлетворение только от совмещения секса и стимуляции клитора. Подавляющее большинство респонденток отметили, что испытывают разные чувства при разных видах оргазма, и «О-о-о! Да!» совсем не то же самое, что «А-а-а!».

Исследователи составили рейтинг различных сексуальных действий с точки зрения ощущений. Тройку лидеров возглавляет сам секс, на втором месте объятия, замыкают топ-3 поцелуи во время секса. На четвертом месте возбуждающие разговоры во время интима, а пятерку лидеров закрывает массаж. Практически все участницы эксперимента отметили, что полноценная прелюдия увеличивает шансы женщины на оргазм.

Ранее сексологи рассказали, что женщине для достижения оргазма нужно до 17 минут секса.