Секреты популярности в TikTok от миллионника. Вышла книга Арины Ростовской

Один из самых популярных тиктокеров России, ведущая TikTok-канала «360» Арина Ростовская презентовала свою книгу «Озвучь мечту! Как стать № 1 в TikTok». Блогер поделилась механизмами по раскрутке TikTok. На премьере вместе с Ариной Ростовской были блогер Тема Пименов и артистка Надежда Бабкина.

Из книги Арины Ростовской читатели узнают, как регулярно попадать в топ рекомендаций TikTok и собирать миллионы просмотров.

«Я обычный человек, у которого всегда была мечта веселиться, создавать видео, получать от этого удовольствие. Но, к сожалению, так получилось, что я росла в семье железнодорожников в шестом поколении. Родители очень серьезные, поэтому я проучилась шесть лет на экономическом факультете университета. И честно говоря, до сих пор не понимаю, как все это произошло. Сейчас моя жизнь изменилась. Я просто внутри себя озвучила свою мечту», — сказала Арина на презентации своей книги.

Блогер отметила, что TikTok — это уникальная площадка. TikTok похож на жизнь, в нем нет идеальных лиц, интерьеров, он про настоящее, про жизненное, про то, что происходит среди нас. При этом у платформы уникальный алгоритм, который подбирает ленту рекомендаций таким образом, что показывает пользователю только то, что он досмотрел до конца. Многие ошибаются, что в TikTok только развлекательные видео, по словам Арины Ростовской, на площадке очень много образовательного и полезного контента. И если человек такой контент пролистывает, что в следующий раз алгоритм ему его не покажет.

«Книга — это лучший инструмент и настольный гайд творческого человека. Она поможет не только понять, как работают алгоритмы рекомендации TikTok, но и узнать, как сегодня создаются вирусные видео», — отметила она.

Иллюстрации к книге Арина рисовала сама.

На презентацию книги Арины Ростовской пришла Надежда Бабкина. Артистка уверена, что TikTok создан не только для молодежи. Старшего поколения в нем тоже предостаточно.

«И я понимаю, почему это происходит, я считаю, это правильно. Люди как-то должны себя реализовывать. Книга Арины Ростовской — это некое пособие, подсказка, которая пригодится в жизни», — отметила Бабкина.

Артистка призналась, что у нее когда-то тоже была страничка в TikTok, но у нее не хватает на нее времени. К тому же она не умеет зарабатывать в социальных сетях.

«Но если на TikTok есть время, то пусть снимают, режиссируют. Возможно, это во что-то серьезное выльется потом», — добавила она.

Купить книгу Арины Ростовской можно на Ozon, на сайте Book24 и в магазинах «Читай-город» и «Лабиринт»

Арина Ростовская — один из самых успешных TikTok-блогеров. Успех в TikTok начался с публикации отрывков из репортажей, которые Ростовская делала для телеканала «360». Там были нестандартные мероприятия: фестивали гуся, бани, нижнего белья. В 2019 году она начала работать на телеканале «360». Сначала вела YouTube-проект «Аринэ и микрофон», сейчас блог переехал в TikTok. Аудитория канала насчитывает 9,2 миллиона человек. Ее видео пародий на музыкантов, актеров, мультперсонажей оценили более 100 миллионов раз. Гости Арины — известные исполнители: Тимур Родригез, Митя Фомин, Дава, Ольга Бузова, Роман Каграманов, Кирилл Нечаев, группа RASA и другие.