Интересное 08 февраля 2023, 22:32 Секретные письма Марии Стюарт удалось расшифровать

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Французский программист Жорж Ласри, профессор музыки из Германии Норберт Бирман и японский астрофизик Сатоши Томокие смогли расшифровать письма свергнутой королевы Шотландии Марии Стюарт. Женщина писала их, находясь в заточении в замке Фотерингей. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на газету The Times.

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За период с 1578 и 1584 год королева написала 55 подобных писем. Специалисты выяснили, что одна и та же буква в текстах могла изображаться с помощью разных символов. Таким образом Марии Стюарт удавалось скрывать свои переписки от английских шпионов.