Интересное 25 мая 2023, 17:49 Sciencedirect: ученые Гарвардской медицинской школы выяснили, что яблоки предотвращают развитие мышечной слабости

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Вещества, содержащиеся в яблоке и ежевике, предотвращают развитие мышечной слабости, связанной с синдромом старческой астении. Об этом в результате исследований стало известно ученым из Гарвардской медицинской школы (США), написал научный журнал Sciencedirect.

И яблоки, и ежевика содержат флавонол под названием кверцетин, рассказал «Ридус».

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«Люди могут легко потреблять десять миллиграммов флавонолов в день, поскольку такое количество этих полезных веществ содержится в одном яблоке среднего размера», — говорится в сообщении ученых.

В будущем эти исследования помогут разработать диетические стратегии для предотвращения мышечной слабости.