Щенок-циклоп родился в Таиланде

Щенок получил имя Кевин благодаря сходству с персонажем мультфильма «Гадкий я»: его единственный глаз расположен посередине мордочки. Кроме того, у детеныша непропорционально большие губы, сообщил сайт «Русская планета».

Здоровье щенка беспокоило хозяев, однако в следующие несколько дней после рождения с ним все было в порядке. Правда пока неизвестно, видит ли единственный глаз Кевина. Для полного развития зрения собакам требуется около двух месяцев.

Соседи и друзья семьи, собака которой принесла такой своеобразный приплод, увидели в рождении мутанта добрый знак. Теперь в лотерейных билетах они используют дату его рождения, а некоторые просили продать щенка.