«Щенка-циклопа» назвали Кевином в честь персонажа из «Миньонов». Видео

В провинции Чаченгсао, в центральном Таиланде, родился очаровательный щенок с редчайшей мутацией — у него один глаз посреди лба. Его морда больше похожа на обезьянью, у малыша очень большие губы.

Как стало известно The Sun, щенка назвали в честь одноглазого персонажа из мультфильма «Миньоны» — Кевином. Он родился два дня назад у самой обычной собаки. Кевин здоров, бодр, но кушает только из бутылочки, ему трудно питаться как обычным щенкам.

Хозяева очень любят щеночка, но ветеринары дают неутешительные прогнозы. Если бы мутации ограничились только глазом, он мог бы прожить как обычные собаки еще лет 14. Но дефект пасти может вызвать проблемы. Обычно собаки, свиньи и козы с такими мутациями живут не больше недели.

Пока Кевин наслаждается жизнью и даже виляет хвостом. Его хозяин Сомджай рассказал изданию, что соседи сочли рождение одноглазой собаки хорошим знаком. Жители деревни приходят на него посмотреть. Многие просили подарить им щенка, а некоторые даже предлагали за него деньги.

Но Сомджай отказался отдать маленького циклопа. Он уверен, что его семья самостоятельно поднимет на ноги уникальное животное, хотя уверенности в том, что его глаз будет зрячим, пока нет.