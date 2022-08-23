Сбор винограда организовали в Крыму раньше срока

Сбор винограда начался в Крыму. Его решили провести на неделю раньше, так как этому поспособствовала жаркая погода. Об этом сообщил ОТР.

В Судакском районе площадь виноградных полей составила около десяти гектаров. Там выращивают технический сорт Шардоне, который затем используют в производстве игристых вин. Работа начинается по утрам — до десяти часов. Это помогает винограду оставаться свежим и целым на солнце. После ягоды направляют в холодильники, а затем на переработку.

«Мы думали, что на сентябрь будет уже сбор винограда, но, к сожалению, летний период очень жаркий и сухой, это сказалось на высоких кондициях по сахару. И низкая кислотность. Поэтому очень ранний сбор винограда», — рассказал управляющий сельскохозяйственным производством Владимир Фадеев.