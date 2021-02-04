Сбербанк объяснил, как защититься от мошенников при онлайн-шопинге

Сбербанк порекомендовал внимательно проверять названия сайтов интернет-магазинов перед покупкой. Также не стоит переводить общение с продавцами в мессенджеры и вводить персональные данные своих банковских карт по совету продавца.

«В первую очередь обращайте внимание на название сайта. Если оно кажется вам знакомым и похожим на известный бренд, убедитесь, что оно в точности совпадает с официальным названием. Если найдете хоть малейшие отличия от оригинала, к примеру, в нескольких или одной букве, воздержитесь от покупок на этом сайте», — говорит эксперт из управления противодействия кибермошенничеству банка Азима Раджабова в видеозаписи для Telegram-канала Сбербанка.

Также Сбербанк просит настороженно относиться к предложениям продавца продолжить общение в мессенджерах. Помимо этого, не стоит вводить данные банковских карт на различных сайтах, которые подсказывает продавец. Это мошенник, а ссылка ведет на поддельный сайт, где вы только потеряете свои сбережения.

Доставка товара также должна происходить только через официальный сайт торговой площадки, как напоминают эксперты, переход на сторонние сайты транспортных компаний может обернуться тем, что опять же переведете деньги в карман мошенников, а товара так и не получите.

Злоумышленники для получения средств россиян также могут выслать ссылку на сайт якобы технической поддержки, где постараются убедить покупателя в техническом сбое. Мошенники будут убеждать, что оплату можно совершить только по присланной ссылке.

В конце видеоролика Раджабова еще раз попросила не терять бдительность при совершении интернет-покупок.