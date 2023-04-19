Интересное 19 апреля 2023, 23:09 Саунд-продюсер Загородников рассказал, как создавалась музыка для приквела «Майор Гром»

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Фильм «Майор Гром: трудное детство» запомнился многим зрителям своей интересной музыкальной составляющей. Саунд-продюсер Сергей Загородников рассказал, как велась работа над композициями для семейного кино. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Специалист рассказал, что при создании музыки для семейного кино важно понимать, что треки должны понравиться людям всех возрастов. Особое внимание пришлось уделить подбору главного саундтрека. На его роль подошли композиции коллектива Сергея Сироткина.

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«И выбор исполнителей соответствующего жанра и имиджа, и подбор песни соответствующей эпохе, и, конечно, очень осторожный подход к выбору звуков в саунд-дизайне: все должно работать на конечный результат, на формирование нужного настроения фильма», — отметил Загородников.