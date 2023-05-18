Интересное 18 мая 2023, 13:51 Сатурн стал рекордсменом по количеству спутников, обогнав Юпитер

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В мае текущего года лидером Солнечной системы по числу спутников стал Сатурн. Представители московского планетария подтвердили открытие новых небесных тел, сообщил сайт kp.ru.

Сейчас у Сатурна 145 спутников, еще три месяца назад их было 83, а у Юпитера - 92. Размеры новых небесных тел варьируются от двух до пяти километров.

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Отмечается, что в настоящее время продолжается поиск объектов, которые движутся вместе с газовыми планетами, поэтому у Юпитера еще есть все шансы обогнать Сатурн.