Сатурн подойдет максимально близко к Земле в августе

Планету Сатурн в самые ближайшие дни можно будет рассмотреть с Земли невооруженным глазом. Она появится в относительно пустой части неба. Об этом рассказал The Daily Mail со ссылкой на доктора Роберта Мэсси из Королевского астрономического общества.

Эта планета будет похожа на звезду желтоватого цвета. Свечение Сатурна станет постоянным, более ярким, чем у большинства звезд на небе. При этом находиться планета будет в удобном для наблюдений месте, каждый вечер она станет появляться над горизонтом на юго-востоке, а затем переместится на юг, написал сайт «Мир 24».

Астрономы отметили, что при наличии телескопа можно будет увидеть даже ледяные кольца. Сатурн является самой далекой от Земли планетой, которая видна без всякой специальной техники.

С 19 августа на небе появится и Юпитер, который будет светиться еще более ярко. Лучший вид на космические объекты откроется из южного полушария Земли.