Интересное 07 февраля 2024, 19:05 Санврач Дубинин назвал борную кислоту и скипидар неэффективными средствами против тараканов

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Народные средства от тараканов неэффективны и никогда не дают 100% результата. Об этом Pravda.Ru рассказал санитарный врач Николай Дубинин.

По его словам, полностью избавиться от надоедливых насекомых можно лишь при помощи специалистов. Популярные в народе борная кислота, эфирные масла и скипидар не принесут желаемых результатов. Потому что современные тараканы достаточно устойчивы к этим элементам.

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Кроме того, самостоятельно человек не сможет истребить народными средствами всю популяцию.

«Для эффективной борьбы с тараканами необходимо качественно обрабатывать все критические точки, в которых могут находиться насекомые, это избавит от повторного появления тараканов через некоторое время», — отметил Николай Дубинин.

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