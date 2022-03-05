Санкции против российских кошек негативно скажутся на Западе

На днях Международная федерация кошек ввела санкции против российских животных из-за ситуации на Украине. Президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко прокомментировала такие меры. Об этом сообщил «ВЗГЛЯД».

Организация запретила животным принимать участие в своих выставках. Специалист подчеркнула, что данная организация не является единственной. По этой причине запрет не сильно отразится на заводчиках.

«Насколько это решение правомочно я не могу сказать, поскольку у каждой организации свои правила, но здесь нужно иметь ввиду другое: у собак есть только одна международная организация, у кошек — их море. FIFE — крупная, сильная, уважаемая, авторитетная, но не единственная», — заявила Шевченко.