16 января 2020, 12:36
Санкт-Петербург установил новый температурный рекорд
Накануне ночью температура воздуха в Петербурге составила 8,1 градуса тепла. RT написал, что для 16 января это рекорд для города.
Северо-западное управление по по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что город накрыла волна тепла. Предыдущая максимальная температура для этого дня в городе составляла 5,4 градуса тепла.
Также в управлении отметили, что конечное значение максимальной температуры можно будет узнать в 21:00 по Московскому времени.