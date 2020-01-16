Санкт-Петербург установил новый температурный рекорд

Северо-западное управление по по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что город накрыла волна тепла. Предыдущая максимальная температура для этого дня в городе составляла 5,4 градуса тепла.

Также в управлении отметили, что конечное значение максимальной температуры можно будет узнать в 21:00 по Московскому времени.