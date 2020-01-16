    16 января 2020, 12:36

    Санкт-Петербург установил новый температурный рекорд

    Анастасия Кременчугская

    Накануне ночью температура воздуха в Петербурге составила 8,1 градуса тепла. RT написал, что для 16 января это рекорд для города.

    Северо-западное управление по по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что город накрыла волна тепла. Предыдущая максимальная температура для этого дня в городе составляла 5,4 градуса тепла.

    Также в управлении отметили, что конечное значение максимальной температуры можно будет узнать в 21:00 по Московскому времени.