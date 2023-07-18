Интересное 18 июля 2023, 18:15 Санкт-Петербург украсят ко Дню Военно-морского флота

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Санкт-Петербург украсят Андреевскими флагами, флагами России и Военно-морского свода сигналов, а также баннерами в честь Дня Военно-морского флота. Все это будет украшать город с 23 июля до 31 июля. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

Масштабнее всего планируют украсить центр города в районе акватории Невы. В текущем году планируют использовать 538 баннеров, 84 флага на перевозных флагштоках, 634 флага на опорах освещения, два флага на фасадах зданий, 135 флагов и композиций на мостах, три панно-перетяжки для размещения на тросовых конструкциях, шесть информационных тумб и ещё 28 информационных конструкций.

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С 14 июня город начнут украшать плакаты в честь праздника. Также в этот день начнется трансляция роликов на десяти электронных дисплеях.