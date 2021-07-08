Самый высокий песчаный замок в мире появился в Дании

В Дании построили самый высокий замок из песка. Для его возведения потребовалось почти пять тонн песка. Об этом сообщил телеканал SVT.

Новое строение достигает в высоту более 21 метра. Прежний рекордсмен был возведен в Германии пару лет назад. Об этом написал сайт «Ямал-Медиа».

Автором этой уникальной постройки является скульптор Вилфред Стийгер. Отмечается, что мужчина умеет работать не только с песком. Подобные строения он сооружал с помощью льда и снега. Помимо Стийгера, в строительстве замка принимали участие еще 30 скульпторов со всего мира.