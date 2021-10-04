Самый старый мужчина в мире рассказал о секретах долголетия

Испанец Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия стал самым старым ныне живущим в мире мужчиной. 10 сентября он достиг возраста 112-ти лет и 211-ти дней. За такое достижение его имя внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщила «Газета.ru».

Свою жизнь мужчина посвятил работе сапожника. Кроме того, благодаря нему в городе был основа один из первых футбольных клубов. При этом, несмотря на свой почтенны возраст, мужчина до сих пор является поклонником этого вида спорта.

Супруга долгожителя подарила ему восемь детей. У мужчины также есть 14 внуков и 22 правнуков. Он живет с родственниками, которые помогают ему заботиться о здоровье.

«Спокойная жизнь… и никому не причиняй вреда», — таким, по мнению Сатурнино, является секрет долголетия.

При этом небольшой рост мужчины — всего 150 сантиметров — помог избежать ему в жизни множества неприятностей. Он не участвовал в гражданской войне в Испании, которая началась в 1936 году.