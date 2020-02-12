Самый пожилой мужчина в мире проживает в Японии

Ватанабэ стал самым пожилым мужчиной в мире. Он родился 5 марта 1907 года в семье крестьян. Когда ему исполнилось 20 лет, он переехал на Тайвань. Спустя 18 лет мужчина вернулся в Японию, написала «Газета.ru».

Сейчас долгожитель проживает в Ниигате, в доме престарелых. Туда ему и доставили свидетельство Книги рекордов Гиннесса как самому пожилому человеку в мире.

До Ватанабэ это место занимал Масадзу Нонака с острова Хоккайдо. Он умер в возрасте 113 лет. Смерть зафиксировали 20 января 2019 года.