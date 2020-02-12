12 февраля 2020, 17:30
Самый пожилой мужчина в мире проживает в Японии
Титэцу Ватанабэ является японским долгожителем. Сейчас ему 112 лет. Он вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на японское издание.
Ватанабэ стал самым пожилым мужчиной в мире. Он родился 5 марта 1907 года в семье крестьян. Когда ему исполнилось 20 лет, он переехал на Тайвань. Спустя 18 лет мужчина вернулся в Японию, написала «Газета.ru».
Сейчас долгожитель проживает в Ниигате, в доме престарелых. Туда ему и доставили свидетельство Книги рекордов Гиннесса как самому пожилому человеку в мире.
До Ватанабэ это место занимал Масадзу Нонака с острова Хоккайдо. Он умер в возрасте 113 лет. Смерть зафиксировали 20 января 2019 года.