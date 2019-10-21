Самый необычный патент года поможет закрутить гайки

Ивлиев добавил, что больше всего в этом году подавали заявок в сферах электронной техники, оборудования для добычи нефти и газа, медицинских и сельскохозяйственных технологий. И все же самой необычной стала заявка, помогающая закручивать гайки.

«Мы выдали патент на зимний гаечный ключ. В ручке этого ключа имеется греющий элемент, а также у него правильное цветовое решение (красный), позволяющее не терять его из вида<…> Кто сталкивался в 40-градусные морозы с необходимостью закрутить или открутить какую-то гайку, может оценить необычность такого ключа», — сказал руководитель Роспатента.

Ивлиев добавил, что Роспатент часто сотрудничает с несколькими организациями, такими как «Татнефть», МНТК «Микрохирургия глаза» имени Федорова и Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики. К примеру, Ульяновский ГАУ имени Столыпина в этом году подал более 60 заявок.

Удивительно, но патент Роскосмоса в ведомстве не посчитали самым необычным. А ведь они изобрели «спутник-самоубийцу» — космический аппарат, способный самоустраниться, когда срок службы подойдет к концу. Достаточно получить команду с Земли — и спутник уничтожит себя.