Самый недоношенный ребенок в мире выжил в США

В июле 2020 года в штате Алабама (США) родился необычный мальчик. Представители Книги рекордов Гиннесса назвали его самым недоношенным ребенком в мире, которому удалось выжить. Об этом сообщило ИА НСН.

На момент рождения мать малыша находилась всего на 21 неделе и одном дне беременности. Вес мальчика составил 420 граммов. Медики продержали новорожденного в больнице еще 275 дней. Лишь тогда они стали полностью уверены в том, что здоровью ребенка ничего не угрожает, и новорожденного смогли выписать из больницы.