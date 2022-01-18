«Самый милый обижулька»: недовольный кот растрогал пользователей Сети

Видео с котом, который обиделся на хозяина и в расстроенных чувствах уселся на свою подвесную лежанку, растрогало пользователей Сети. Об этом написал «Ридус» со ссылкой на Instagram.

На кадрах видно, как домашний питомец недовольно крутит хвостом и смотрит в одну точку. Даже вид из окна и пролетающие мимо него птички не интересуют пушистого.

Пользователи Сети задались вопросом, что именно так могло обидеть или расстроить кота? Вот что они написали в комментариях: «Такое чудо хвостатое», «Славный пупсик такой, хоть и обиженный», «Самый милый обижулька», «Лапуля какой! Я бы уже затискала его, даже такого недовольного».