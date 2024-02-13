Эксклюзив 13 февраля 2024, 21:22 Самый лучший фастфуд. Как шаурма покорила Россию Шеф-повар Евгений Мещеряков поделился самым вкусным рецептом шаурмы Freepik

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Международный день шаурмы отмечают 13 февраля. Лаваш с овощами, мясом и соусом считается одним из древнейших блюд. В современном виде его начали готовить в Турции в XIX веке. А в Россию шаурма пришла только в конце XX века, быстро став одним из любимых лакомств. В честь праздника шеф-повар Евгений Мещеряков поделился с «360» идеальным рецептом шаурмы.

«Сезон новогодних праздников прошел, поэтому сейчас организму нужно что-то полегче. Нам понадобится один тонкий лаваш, кинза, петрушка, укроп, также можно добавить мяту или базилик, семена граната, красный лук и томат. Все это нарезаем тонкими слайсами, укладываем слоями друг на друга», — отметил он.

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Для рецепта нужно использовать кюфта-кебаб. Для его приготовления потребуется мясо барашка и бараньего жира в пропорции 70 к 30%. В фарш закладывают мелко нарубленный красный лук, соль, перец и немного минеральной воды. Всю массу перемешивают и отправляют на 20 минут в холодильник — отстояться.

«Потом ее нужно отбить в миске и снова убрать в холодильник. После этого мясо нанизывают на шампур и жарят на углях. Когда оно готово, мясо выкладывают на лаваш и заворачивают. Обязательно добавляется долька лимона», — посоветовал повар.

РИА «Новости»

Сейчас существуют самые разные версии шаурмы, напомнил собеседник «360». В Москве, например, есть заведения, где делают ресторанную версию блюда с копченым угрем и салатом кимчи. Также готовят шаурму с крабовым мясом.

При покупке шаурмы в уличных палатках Мещеряков посоветовал обращать внимание на чистоту оборудования и самого заведения. Ведь соблюдение санитарных норм видно сразу, а это дает больше шансов насладиться шаурмой без печальных последствий для организма.