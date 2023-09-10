Интересное 10 сентября 2023, 09:12 Самый крупный за 10 лет ювелирный алмаз нашли в Якутии «Алроса»: в России нашли самый крупный за 10 лет ювелирный алмаз Официальный канал АЛРОСА / Telegram

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В Якутии добыли самый крупный в России за последние 10 лет алмаз ювелирного качества. Его масса — 390,7 карата. Алмаз обнаружили на прииске Маят в Анабарском районе, сообщили в Telegram-канале компании «Алроса».

Это светлый кристалл нестандартной формы, окаймленный желто-коричневым ореолом. В компании пояснили, что это уникальное сочетание массы, формы и цвета. Находку сделали сотрудники компании «Алмазы Анабара» (входит в группу «Алроса») во время ночной промывки алмазоносных песков. Руководство компании назвало это «беспрецедентным событием», а обнаруженный кристалл — «рекордсменом для алмазно-бриллиантовой отрасли» России.

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Там же, на участке Эбелях прииска Маят, обнаружился крупный бесцветный алмаз массой 37,7 карата. Оба кристалла отправили на экспертизу. Специалисты определят их морфологические характеристики.

В 2013 году в России обнаружили алмаз ювелирного качества массой 401 карат.