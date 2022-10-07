Самый дорогой бриллиант в мире ушел с молотка | 360°

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Самый дорогой бриллиант в мире ушел с молотка

Редкий розовый бриллиант продали на аукционе Sotheby’s за 57,7 миллиона долларов

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Очень редкий розовый бриллиант Williamson Pink Star продали в пятницу на торгах в Гонконге за 57,7 миллиона долларов. Как сообщили на сайте аукционного дома Sotheby’s, вес бриллианта — 11,15 карата.

«Крупные розовые бриллианты с неизмененным цветом встречаются крайне редко. <…> Камни, подобные этому, являются одними из самых редких драгоценных камней, когда-либо обнаруженных», — отметили в описании лота.

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Бриллиант был добыт на руднике «Уильямсон» в Танзании. Уйдя с аукциона почти за 60 миллионов долларов, он стал самым дорогим драгоценным камнем в мире из расчета стоимости одного карата.

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Как сообщает ТАСС, торги начались с 17,8 миллиона долларов и продолжались почти полчаса.

Ранее самым дорогим был признан бриллиант Pink Star весом 59,6 карата. Его продали в 2017 году за 71,2 миллиона долларов. На данный момент это самый крупный розовый бриллиант.

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