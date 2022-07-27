Самый большой розовый алмаз обнаружили в Анголе

В Анголе обнаружили огромный розовый алмаз. Его вес составляет 170 карат. Камень является самым крупным за последние 300 лет. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на горнодобывающую компанию Lucapa Diamond Co.

Цветные алмазы являются довольно редким явлением. Из-за этого их стоимость в разы выше, чем у бесцветных. Стоимость найденного экземпляра оценивают в 70 миллионов долларов. Его планируют выставить на продажу в ходе международного тендера.