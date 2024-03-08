08 марта 2024, 13:59
Самый большой ягодный торт в мире приготовили в Сочи
РИА «Новости»: ягодный торт весом 623 килограмма приготовили к 8 Марта в Сочи
В честь Международного женского дня сочинские кондитеры приготовили самый большой в мире ягодный торт. Как сообщило РИА «Новости», его вес составил 623 килограмма. Двухдневный труд 20 кондитеров занесли в реестр рекордов России.
Торт представили на Южном Молу в районе Приморской набережной. Попробовать десерт пришли сотни людей.
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«Торт декорировали натуральными ягодами: черника, малина, клубника, а в середине из настоящих цветов выложили цифру восемь», — написали авторы материала.
Сам торт четыре метра в длину и 2,4 метра в ширину. Его приготовили полностью из натуральных продуктов от кубанских производителей.
Ранее российских женщин с 8 Марта поздравили космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, находящиеся на орбите Земли. Они поблагодарили всех женщин за заботу и любовь, пожелали им счастья и радости.
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