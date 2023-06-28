28 июня 2023, 15:40
Самый большой хоровод в России зарегистрировали в Башкирии
В Башкирии официально зарегистрировали рекорд России в категории «Самый массовый спиральный хоровод в национальных костюмах». Об этом сообщили на сайте телеканала ОТР.
Более тысячи человек собрались на площади Салавата Юлаева в городе Уфе. Участники мероприятия нарядились в национальные костюмы башкир, татар, чувашей и других этносов, проживающих на территории республики.
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Отмечается, что хоровод также водили студенты-иностранцы из Индии, Китая, Нигерии и Вьетнама.
Башкирия
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