Интересное 03 мая 2023, 18:30 Самый большой бургер в России приготовили в Анапе

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Самый большой бургер в стране приготовили под открытым небом в Анапе в Краснодарском крае. Об этом сообщили на сайте телеканала ОТР.

Блюдо начали готовить на специальной платформе с нижней булочки, для этого потребовалось две мясных котлеты диаметром по полтора метра. В итоге бургер получился 77 сантиметров в высоту весом 759 килограммов.

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Отмечается, что полученный результат занесли в «Книгу рекордов России».