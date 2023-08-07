Интересное 07 августа 2023, 14:52 Самый большой аэропорт на Дальнем Востоке появился в Южно-Сахалинске

Читать 360tv в

Аэропорт Южно-Сахалинска стал самым большим на Дальнем востоке. У него открылся новый терминал. Об этом сообщило ОТР.

Площадь терминала — 50 тысяч квадратных метров. Он включает в себя 24 стойки регистрации, 11 выходов на посадку, 50 кабин паспортного контроля. Также в аэропорту появилась обновленная система выдачи багажа. Теперь свои вещи одновременно смогут получать пассажиры сразу четырех рейсов.

Реклама

Терминал сможет принимать до 1600 пассажиров в час и ежегодно до миллиона человек.