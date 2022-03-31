«Самый безумный удар». Паутину из молний засняли в небе над Канзасом

Жители города Уичито в штате Канзас стали свидетелями одновременно страшной и завораживающей непогоды. Ночное небо осветила череда молний, которые «букетом» поднимались от земли к небу.

Кадры разбушевавшейся стихии очевидцы разместили в Сети.

Одну из записей восходящей к верху молнии сделал Тейлор Вонфельдт, сообщил FoxWeather. Мужчина сумел заснять видео в замедленном режиме на свой телефон. Он отметил, что это был «самый безумный удар молнии», который он когда-либо сумел запечатлеть на камеру.

Глядя на кадры, кажется, будто сразу несколько молний поднимаются с земли и движутся вверх по небу.

Видеозапись, как указано в материале, была сделана в ночь на вторник, 22 марта. Тогда же Национальная метеорологическая служба предупредила жителей города о сильной грозе. Специалисты прогнозировали град и сильный ветер.

Шторм «Юнис» обрушился на Великобританию в феврале этого года. Он оказался одним из самых разрушительных за последние несколько десятков лет. Власти просили людей не выходить из домов на улицы, потому что ветер был такой силы, что сбивал с ног.