Самую уродливую собаку в мире выбрали в Калифорнии

Конкурс на самую уродливую собаку в мире прошел в Калифорнии во время ярмарки в Сонома-Марин. Победителем стал 17-летний метис чихуахуа по кличке Мистер Счастливое Лицо. Об этом написали на сайте мероприятия.

Конкурс «Самая уродливая собака в мире» проходил в Калифорнии ежегодно на протяжении 50 лет. Цель мероприятия — сподвигнуть людей на то, чтобы они брали собак с улицы, из приютов, дворняжек и тех, кто «постоянно высовывает язык и не имеет шерсти».

Собаке-победителю 17 лет, у него много опухолей и неврологических заболеваний, требуются памперсы, пес не может стоять на лапах или ходить, а его голова постоянно наклонена. Хозяйка забрала его из приюта год назад, прежние владельцы не заботились о собаке и били его. Мистер Счастливое Лицо носит натуральный ирокез и когда счастлив, издает звук, «похожий на дизельный грузовик».

Источник фото: www.sonoma-marinfair.org

«Было очевидно, что эта собака заслуживает того, чтобы стать чемпионом», — заявила судья конкурса.

Победитель и его хозяйка выиграли 1500 долларов и поездку в Нью-Йорк для участия в «The Today Show». Из других участников один был «безволосым мутантом» без зубов, другой выглядел как «гиена», а еще один был с «головой гориллы».