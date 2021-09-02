Самую раннюю рукопись легенды о Мерлине обнаружили в Бристоле

Фрагменты средневековой рукописи, на которых написана история волшебника Мерлина, удалось найти ученым из университетов Бристоля и Дарема в Англии. По словам специалистов, это самая ранняя из известных рукописей, и относится она к началу 13 века. Об этом сообщил сайт «Мир 24».

Исследователи рассказали, что текст в ней похож на отрывки анонимных рыцарских романов о короле Артуре из цикла «Вульгата» или «Ланселот-Грааль». Ученые сфотографировали поврежденные участки и с помощью обработки увидели некоторые детали написанного.

Оказалось, что фрагменты, найденные в Бристоле, отличаются от более поздних редакций своей длиной и более подробным описанием боевых персонажей. Например, в сцене, где Мерлин дает инструкции о том, кто возглавит подразделения войск Артура, названные персонажи не совпадают с персонажами более поздней версии повествования.

Ученые заключили, что эти рукописи были признаны ненужными, поэтому их вставили в другой переплет. Вероятно, что они утратили свою актуальность благодаря появлению других версий легенды о короле Артуре.