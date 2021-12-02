Самую длинную в России лестницу возвели в Красноярске

От улицы Базайской до вершины Торгашинского хребта в Красноярске возвели самую длинную в России лестницу. Ее протяженность составляет 1100 метров. Сделали ее в рамках проекта по благоустройству территории хребта. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Всего в лестнице 1668 ступеней, а перепад высоты составляет 240 метров. Постройку оборудовали светодиодной подсветкой, которая будет работать в темное время суток. Также рабочие установили три видовых пролета. Посетить лестницу можно с восьми утра до десяти вечера.