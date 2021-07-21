Самовосстанавливающийся экран для телефонов придумали в Индии

Ученые из Индии разработали самовосстанавливающийся экран для гаджетов. Такая идея пришла из-за того, что самой частой поломкой телефонов признан бьющийся экран. В связи с этим было принято решение придумать материал, который «залечивает» трещину. Об этом рассказало ИА Nation News.

Пьезоэлектрический органический материал способен преобразовывать механическую энергию в электрическую. Также этот процесс работает и в обратном порядке. Как рассказали специалисты, все нарушения теперь смогут восстанавливаться сами.

Разработанный материал оказался прочнее в десять раз. Его планируют применять не только для телефонов, но и для других устройств.