Воздушный маршрут свяжет Новый Уренгой и Махачкалу | 360°

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14 октября 2022, 14:35

Воздушный маршрут свяжет Новый Уренгой и Махачкалу

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Новый рейс свяжет Новый Уренгой и Махачкалу. Перелет будет осуществлять компания Red Wings. Об этом сообщил «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

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Самолет Sukhoi Superjet 100 начнет осуществлять регулярные рейсы с 16 ноября. За один раз он сможет перевозить до 100 пассажиров. Субсидии из федерального и регионального бюджетов позволят сделать стоимость билетов более доступной для покупателей.

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