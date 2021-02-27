Самого большого снеговика в России построили в Калуге

Самого большого снеговика в России построили на горнолыжном курорте «Квань» в Калуге. Высота рекордсмена — около 20 метров, вес — тысяча тонн.

Уникальность скульптуры заключается еще и в том, что она бескаркасная. При ее строительстве умельцы не использовали какие-либо дополнительные конструкции. Гигант держится только за счет силы снега.

Рекордсмена украсили полуметровыми глазами, двухметровой морковкой и 60-метровым шарфом из горнолыжных сетей.

Снеговику дали имя Кваня. Зимнего персонажа соорудили из искусственного снега, который распылили с помощью снежных пушек. Природный снег достаточно рыхлый для строительства. На скульптуру ушло больше двух тысяч кубических метров снежного материала.

Сильные снегопады и резкие перепады температуры осложнили процесс строительства. По этой причине пришлось работать днем и ночью, иначе не удалось бы достигнуть планируемой высоты. В итоге на лепку ушло почти две недели.

Самым страшным и тяжелым было вырубать в сплошном ледяном массиве голову. Это делалось вручную лопатами.

«Это было, с одной стороны, сложно, с другой стороны, страшно, потому что приходилось работать на 20-метровой высоте, а это фактически высота шестиэтажного дома. Представьте себе: на шестиэтажном доме расчищать несколько грузовичков снега смороженного. Но ребята с веселой кваневской закалкой подошли к этому с энтузиазмом и за три дня сформировали голову», — рассказал генеральный директор горнолыжного комплекса «Квань» Вячеслав Касабов.

Идея построить самого высокого снеговика в России возникла еще пять лет назад.

«Тогда мы построили снеговика, как нам казалось, огромного. Он был 6,5 метра, высотой практически с двухэтажный дом. Мы его назвали Кванечка, это было прекрасно», — отметил Касабов.

Однако вскоре выяснилось, что в соседней Тверской области построили 12-метрового снеговика. После этого было решено в 2021 году построить самую большую снежную фигуру в России.