Самое смешное фото выбрали на конкурсе Comedy Wildlife Photography Awards-2021

Жюри конкурса Comedy Wildlife Photography Awards выбрали самую смешную фотографию 2021 года. Ей оказался снимок под названием «Ой» (Ouch!) с сидящим на проводе самцом обезьяны. Об этом написало РИА ФАН.

Автор снимка Кен Дженсен рассказал, что сфотографировал животное в 2016 году в Китае. Самца обезьяны было заснять достаточно сложно, поскольку он вел себя агрессивно. Однако кадр, который позже стал шедевром, все-таки удалось заполучить.

«Внимание, которое моя работа получила за последние несколько месяцев, было невероятным. Это такое прекрасное чувство — знать, что твой снимок заставляет людей улыбаться по всему миру и помогает поддерживать мероприятия по сохранению и защите природы», — сообщил Дженсен.