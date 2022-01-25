25 января 2022, 13:36
Самое неудачное утро для поездки на двухэтажном автобусе в Лондоне. Смотрите сами
Если вы думаете, что у вас утро не задалось — посмотрите, что творится в Лондоне. В британской столице двухэтажный автобус влетел в здание в восточной части города.
Авария произошла рядом с остановкой в Уолтем-Форесте, уточнил телеканал LBC News. Ехавший по маршруту № 212 автобус врезался в магазин бытовой техники. На месте работают службы экстренной помощи. Известно о нескольких пострадавших. Движение в районе ДТП перекрыли.